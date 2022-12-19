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Haberler Spor Vakıfbank dünya ikincisi

Vakıfbank dünya ikincisi

2022 FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası Finali’nde VakıfBank, Imoco Volley’e yenilip 2. oldu.

19.12.2022

Vakıfbank dünya ikincisi
Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen 2022 Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası Finali'nde VakıfBank, Prosecco DOC Imoco Volley'e 3-1 yenilerek ikinci oldu. Voleybolseverlerin 10 bin kişilik spor salonunda yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmanın ilk setini, etkili bir oyun ortaya koyan İtalya temsilcisi 25-18 kazandı. İkinci sette oyunu dengeleyen VakıfBank, 25-23 seti önde bitirerek skoru 1-1'e getirdi. Vakıfbank üçüncü sette oyuna ağırlığını koysa da bu bölümü 25-21 kaybederek 2-1 geriye düştü. İtalyan ekibi, dördüncü setten de 25-21'lik skorla üstün ayrılarak karşılaşmayı 3-1 kazandı.
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