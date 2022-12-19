Vakıfbank dünya ikincisi

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da gerçekleştirilen 2022 Uluslararası Voleybol Federasyonu (FIVB) Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası Finali'nde VakıfBank, Prosecco DOC Imoco Volley'e 3-1 yenilerek ikinci oldu. Voleybolseverlerin 10 bin kişilik spor salonunda yoğun ilgi gösterdiği karşılaşmanın ilk setini, etkili bir oyun ortaya koyan İtalya temsilcisi 25-18 kazandı. İkinci sette oyunu dengeleyen VakıfBank, 25-23 seti önde bitirerek skoru 1-1'e getirdi. Vakıfbank üçüncü sette oyuna ağırlığını koysa da bu bölümü 25-21 kaybederek 2-1 geriye düştü. İtalyan ekibi, dördüncü setten de 25-21'lik skorla üstün ayrılarak karşılaşmayı 3-1 kazandı.

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