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Haberler Spor Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası'nın 5. eleme turu mücadelesi yarın başlayacak. Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, tek maç eleme usulüne göre oynanacak 5. eleme turu müsabakalarının programı şöyle...

19.12.2022, 12:45

Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. tur heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası Türkiye'yi kucaklıyor, büyük heyecan yine spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor'da yaşanıyor… Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına!

20 ARALIK 2022 SALI

13:00 MKE ANKARAGÜCÜ – TUZLASPOR

13:00 KASIMPAŞA – HANGİ KREDİ ÜMRANİYESPOR

15:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR – ESENLER EROKSPOR

17:00 FRAPORT TAV ANTALYASPOR – MANİSA FK

19:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR – GÖZTEPE

21:00 FENERBAHÇE – İSTANBULSPOR

21 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA

13:00 BITEXEN GİRESUNSPOR – TECO KARACABEY BELEDİYESPOR

15:00 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK – UŞAKSPOR

17:00 CORENDON ALANYASPOR – EYÜPSPOR

19:00 TRABZONSPOR – YILPORT SAMSUNSPOR

21:00 BEŞİKTAŞ – ŞANLIURFASPOR

22 ARALIK 2022 PERŞEMBE

13:00 YUKATEL KAYSERİSPOR – GENÇLERBİRLİĞİ

15:00 ARABAM.COM KONYASPOR – BODRUMSPOR

17:00 GAZİANTEP FK – DYOREX BOLUSPOR

19:00 ADANA DEMİRSPOR – ÇAYKUR RİZESPOR

21:00 GALATASARAY – ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ

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