Ziraat Türkiye Kupası’nda 5. tur heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası Türkiye'yi kucaklıyor, büyük heyecan yine spor yayıncılığının zirvedeki kanalı A Spor'da yaşanıyor… Türkiye'nin dört bir yanından naklen ve şifresiz maç keyfi için ekran başına!
20 ARALIK 2022 SALI
13:00 MKE ANKARAGÜCÜ – TUZLASPOR
13:00 KASIMPAŞA – HANGİ KREDİ ÜMRANİYESPOR
15:00 DEMİR GRUP SİVASSPOR – ESENLER EROKSPOR
17:00 FRAPORT TAV ANTALYASPOR – MANİSA FK
19:00 MEDİPOL BAŞAKŞEHİR – GÖZTEPE
21:00 FENERBAHÇE – İSTANBULSPOR
21 ARALIK 2022 ÇARŞAMBA
13:00 BITEXEN GİRESUNSPOR – TECO KARACABEY BELEDİYESPOR
15:00 VAVACARS FATİH KARAGÜMRÜK – UŞAKSPOR
17:00 CORENDON ALANYASPOR – EYÜPSPOR
19:00 TRABZONSPOR – YILPORT SAMSUNSPOR
21:00 BEŞİKTAŞ – ŞANLIURFASPOR
22 ARALIK 2022 PERŞEMBE
13:00 YUKATEL KAYSERİSPOR – GENÇLERBİRLİĞİ
15:00 ARABAM.COM KONYASPOR – BODRUMSPOR
17:00 GAZİANTEP FK – DYOREX BOLUSPOR
19:00 ADANA DEMİRSPOR – ÇAYKUR RİZESPOR
21:00 GALATASARAY – ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ