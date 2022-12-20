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Haberler Spor Arjantin’de büyük coşku

Arjantin’de büyük coşku

20.12.2022

Arjantin’de büyük coşku
Arjantin'in Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası şampiyonu olması ülkenin çeşitli yerlerinde coşkuyla kutlandı. Başkent Buenos Aires'te kurulan dev ekranlarda heyecanla maçı izleyen binlerce kişi, milli takımlarının dünya şampiyonu olmasının ardından benzerine az rastlanan bir sevinç yaşadı. Saat farkı nedeniyle finali öğle saatlerinde takip eden Arjantinliler, adeta kendinden geçti. Kentlerin önemli merkezlerinde toplanan milyonlarca kişi Dünya Kupası zaferini sabahın ilk ışıklarına kadar doyasıya kutladı.
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