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Haberler Spor Göz-Göz hedefini çizdi

Göz-Göz hedefini çizdi

20.12.2022

Göz-Göz hedefini çizdi

Kadınlar Birinci Lig A Grubu'nda mücadele eden Göztepe, son aldığı Çanakkale Belediye galibiyetiyle sekizde sekiz yaptı ve gözünü Sultanlar Ligi'ne çevirdi. Ligin ilk yarısını 29 puanla zirvede tamamlayan sarı-kırmızılılar, ikinci sıradaki İstanbul BŞB'ye 3, üçüncü sıradaki Edremit Belediye Altınoluk'a 5 puan fark attı. Şu ana kadar 11 müsabakaya çıkan İzmir ekibi 10 galibiyet alırken, sadece üçüncü hafta maçında Muratpaşa Belediye'ye mağlup oldu. İzmir'in Sultanları, sezona Sakarya ve Çiftlikköy galibiyetiyle başlarken, Muratpaşa yenilgisinin ardından sırasıyla Vakıfbank, Nermin Hanım Çiftliği, AVR Atletik, İstanbul BŞB, Karşıyaka, Edremit, Yeşilyurt ve Çanakkale'yi mağlup etti. Göztepe, ligin ikinci yarısında da bu olağanüstü performansını sürdürerek sezon sonu Sultanlar Ligi hedefini gerçekleştirmek istiyor.

OGÜN ÖZDEMİR

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