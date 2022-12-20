Göztepe kupaya veda etti

STAT: Başakşehir Fatih Terim
HAKEMLER: Zorbay Küçük, Serkan Olguncan, Bora Özkara
BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Ahmed Touba, Mahmut Tekdemir (Şener Özbayraklı dk. 62), Lucas Lima, Biglia (Nzaba dk. 40), Serdar Gürler (Partyk Szysz dk. 85), Deniz Türüç, Berkay Özcan, Mounir Chouiar (Aleksic dk. 46), Okaka (Keny dk. 46)
GÖZTEPE: Arda Özçimen, Uğur Kaan (Efe Saçıkara dk. 74), Mihojevic, Luckas Gottwalt, Emir Ortakaya, Mesut Emre Kesik, Tijanic (Yalçın Kaya dk. 60), Tuğbey (Emre Gedik dk. 74), Atanga, Kvasina (İzzet Furkan dk. 60), Ali Akman
GOLLER: Serdar Gürler (dk. 21 ve 24), Okaka (dk.37) (Başakşehir), İzzet Furkan (dk.73) (Göztepe)
SARI KART: Atanga (Göztepe)
Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Başakşehir, sahasında Göztepe'yi 3-1 yenerek son 16 turuna yükseldi.