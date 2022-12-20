Kupa Şöleni

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 5. Tur Eleme maçlarıyla kaldığı yerden devam ediyor. Kupaya 5. turda dahil olan Süper Lig lideri Fenerbahçe'nin yanı sıra, 1. Lig'de mücadele eden Ege ekipleri Göztepe ve Manisa FK, bugün A Spor'un canlı olarak yayınlayacağı birbirinden zorlu maçlara çıkacak. Manisa FK Süper Lig ekibi Antalyaspor'un konuğu olacak. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 17.00'de başlayacak. Göztepe ise Süper Lig'in iddialı ekiplerinden Başakşehir'le deplasmanda karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Fenerbahçe, Dünya Kupası nedeniyle lige verilen ara sonrası ilk resmi maçında bugün kupada İstanbulspor'u ağırlayacak. Ülker Stadı'ndaki karşılaşma saat 21.00'de başlayacak. Fener'de sakat Joao Pedro ve Arda Güler forma giyemeyecek. Karşılaşmalar tek maç eleme usulüne göre yapılacak.

KUPA PROGRAMI

BUGÜN

13.00 Kasımpaşa-Ümraniye 13.00 A.Gücü-Tuzlaspor 15.00 Sivas-E.Erok 17.00 Antalya-Manisa FK 19.00 Başakşehir-Göztepe 21.00 F.Bahçe-İstanbul

YARIN

13.00 Giresun- Karacabey 15.00 Karagümrük-Uşak 17.00 Alanya-Eyüpspor 19.00 Trabzon-Samsun 21.00 Beşiktaş-Şanlıurfa

PERŞEMBE

13.00 Kayseri-G.Birliği 15.00 Konya-Bodrum 17.00 Gaziantep FK-Bolu 19.00 A.Demir-Ç.Rize 21.00 G.Saray-Keçiören