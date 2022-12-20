Tüm zamanların en iyisi

2022 Dünya Kupası'nda Arjantin'in penaltılarla 7-5 Fransa'yımağlup ettiği final tüm dünyanın gündemine oturdu. Tangocuların başarası kadar maç da tüm zamanların en iyi finali olarak değerlendirildi. Kupa koleksiyonunu tamamlayan Lionel Messi için de 'Tarihin en iyisi' ifadeleri kullanıldı. Heyecan dozu yüksek maçta birçok kırılma anının yaşanması ve izleyen herkesi mest etmesi nedeniyle dev müsabaka şimdiden adını unutulmaz finallere yazdırdı. Dünya basını tarihi maçı manşetlerine taşıdı. İşte öne çıkan bazı başlıklar. Kicker, "Messi'nin taç giymesi.", Daily Mirror, "Bugüne kadarki en büyük final maçı", The Daily Telegraph, "Messi, gelmiş geçmiş en iyi Dünya Kupası finaliyle dünyanın en iyisi olduğunu ispatladı", Corriere della Sera; "Messi, Arjantin'i dünyanın çatısına taşıyor", Il Messaggero; "Messi: Dünya O'nun ayakları altında", AS "Turnuvanın en iyi oyuncusu ve finaldeki iki gol atan Messi'nin öne çıktığı Arjantin, üçüncü Dünya Kupası'nı kazandı.", El Pais, "Unutulmaz bir finalin ardından Messi'nin Arjantin'i taçlandırıldı".

"BIRAKMIYORUM'

ARJANTİNLİ yıldız futbolcu Lionel Messi, milli takımda forma giymeye devam edeceğini söyledi. 2022 FIFA Dünya Kupası finalinde Fransa'yı penaltılarla eleyerek şampiyonluğa ulaşan Arjantin'in kaptanı Messi, ülkesinin TyC Sports kanalına verdiği röportajda, milli takımı bırakmayacağını doğruladı. 35 yaşındaki Messi, bir süre daha Arjantin Milli Takımı için oynamaya devam etmeyi istediğini belirterek, "Kupa Amerika ve Dünya Kupası'nı kısa bir sürede kazandım. Futbol oynamayı, milli takımda olmayı seviyorum. Dünya Şampiyonu olarak birkaç maç daha bunu yaşamak istiyorum." dedi