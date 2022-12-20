Üzgün kral

KATAR'DA düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon, penaltı atışları sonucu belli oldu. Normal süresi 2-2, uzatma bölümü ise 3-3 sona eren maçta Fransa'yı penaltı atışlarından mağlup eden Arjantin, tarihinin üçüncü Dünya Kupası zaferini yaşadı. Finalde oynanan mükemmel futbolda hiç kuşku yok ki en büyük pay sahiplerinden biri, Fransızların genç yıldızı Kylian Mbappe'ydi. Mbappe, finalde 3 gol atarak hat-trick yaptı. Üstün oyunuyla ülkesini ayakta tutan yıldız oyuncunun performansı, tüm futbolseverler tarafından alkış topladı. Mbappe ayrıca, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda gol krallığı yarışını zirvede tamamladı ve Altın Ayakkabı ödülünün sahibi oldu. Turnuvada 8 gole imza atan Mbappe, en çok gol atan oyuncular sıralamasında zirvede yer aldı. Ancak yıldız ismin bu performansı kupa için yetmedi. Mbappe, maç sonu büyük üzüntü yaşadı.

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