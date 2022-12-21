F.Bahçe’de gündem golcü

Süper Lig'de şampiyonluğun güçlü adayı Fenerbahçe'de gündem forvet takviyesi. Dünya Kupası arasında yapılan hazırlık maçında sakatlanan Joao Pedro'nun 3-4 aysahalardan uzak olacak olması nedeniyle teknik direktör Jorge Jesus, yönetimden takviye istedi. Çalışmalarına başlayan kurmayların gündemine sürpriz bir isim geldi. İngiliz ekibi Blackburn'ün 23 yaşındaki forveti Brereton Diaz, Fenerbahçe'nin radarına girdi.

Şilili futbolcu, Championship'te son iki sezonda 31 gol attı. Blackburn Rovers'ta forma giyen Şilili santrfor, Championship'te 9'u bu sezon olmak üzere son iki yılda 31 gol atarak dikkatleri çekti. İngiliz basını; Everton, West Ham ve Leeds'in de genç oyuncu için teklif yapmaya hazırlandığını yazdı. Ancak, sarı-lacivertlilerin şampiyonluğa oynaması nedeniyle golcünün Fener'i istediği iddia edildi.