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Haberler Spor Göz-Göz havlu attı

Göz-Göz havlu attı

Göztepe, deplasmanda Başakşehir’e yenildi, kupaya 5. turda veda etti. İstanbul ekibinin gollerini 21 ile 24'te Serdar Gürler ve 37'de Okaka kaydetti. Sarı-kırmızılı takımın tek sayısını ise 17 yaşındaki genç İzzet Furkan attı. Başakşehir adını 16 takım arasına yazdırdı

21.12.2022

Göz-Göz havlu attı

Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda Göztepe, Süper Lig ekibi Medipol Başakşehir'e 3-1 yenildi, kupaya veda etti. 21. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Sağdan Deniz Türüç'ün arka direğe etkili ortasına altıpasın köşesinde Serdar Gürler'in kafa vuruşunda top filelere gitti: 1-0. 24. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Kaleci Arda Özçimen'in topu uzaklaştırmak isterken büyük hatasında pres yapan Serdar Gürler'in ayak uzattığı meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-0.

GENÇ İZZET'TEN ŞIK GOL
37. dakikada Medipol Başakşehir 3. golü buldu. Rakip yara saha ortalarında kazanılan serbest vuruşu hızlı kullanan Serdar, savunma arkasına sarkan Okaka'yı gördü. Topla ceza sahasında buluşan Okaka'nın kaleciyle karşı karşıya durumda şutunda top ağlara gitti: 3-0. 73. dakikada Göztepe farkı 2'ye indirdi. Ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Ali Akman'ın, rakibinden sıyrıldıktan sonra yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Volkan Babacan'dan döndü. Atağın devamında ceza sahası içinde boşta kalan topun gelişine İzzet Furkan'ın şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1. Başakşehir karşılaşmayı 3-1 kazandı, son 16 turuna yükseldi.

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