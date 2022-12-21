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Haberler Spor Hakem konuşana ceza geliyor

Hakem konuşana ceza geliyor

21.12.2022

Hakem konuşana ceza geliyor

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, dün basın mensuplarıyla bir araya gelirken, önemli açıklamalar yaptı. Hakemlerle yeni kararlar aldıklarını belirten Büyükekşi, "Hakemin yanına fazladan gelen oyuncuya para cezası vereceğiz. Maç sonu ya da esnasında hakemler hakkında kötü yorumları cezalandıracağız. Bu cezalarla amacımız tek taraflı iletişim kurulması değil. Hakem Geri Bildirim Sistemi ile hakemlerle ilgili görüş, itiraz ve yorumları sistem üzerinden MHK'ya ve TFF'ye sunma imkanı sağlayacağız. Bu sisteme gelen bütün bildirimlerin takipçisi olacağız" dedi

'DOSYAYI TESLİM ETTİK'
YARI otomatik ofsayt sistemi (SOAT) ve çipli top teknolojisi için de konuşan Büyükekşi, gelecek sezondan itibaren kullanılabileceğini belirtti. Son olarak 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası ve 2032 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği yapmak için adaylık başvurusuyla birlikte ön teklif dosyasının UEFA'ya sunulduğunu kaydeden Büyükekşi, 2025 UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi Finali adaylık ön dosyasının da UEFA'ya teslim edildiğini belirtti.

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