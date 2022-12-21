Kaf-Kaf’a müjde

Karşıyaka taraftarlarının yıllardır kulübün kuruluş yılı olan 1912'ye ithafen Dünya Karşıyakalılar Günü olarak kutladığı 19 Aralık'ta yeşil-kırmızılılara yeni tesislerle ilgili müjde geldi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, Karşıyaka Başkanı Turgay Büyükkarcı'yla birlikte 19.12'de kulübün sosyal medya hesaplarında katıldığı canlı yayında Mavişehir'deki Millet Bahçesi olarak planlanan alanı Karşıyaka Spor Kulübü'ne kazandıracaklarını söyledi. Spor alanı imarlı 99 bin 520 metrekarelik paha biçilmez araziye 11 yıl önce ilk olarak stat projesi geliştiren, 2.5 yıl önce de İzmir Spor Kulüpleri Birliği Vakfı'yla (İZVAK) birlikte bu alana altyapı tesisi projesi hazırlayan Karşıyaka, alanın tahsisini alacak. Hamza Dağ, Mavişehir'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ait olan ve daha önce Millet Bahçesi olarak planlanan alanın, Karşıyaka'ya verildiğini ifade etti.

STAT İÇİN EFOR SARFEDİYORUZ

Dağ, "Bu hafta Çevre Şehircilik Bakanlığı Mekansal Planlama Genel Müdürlüğü ile görüşüp süreci ilerleteceğiz. Burayı Karşıyaka Spor Kulübü'ne kazandıracağız. Dünya Karşıyakalılar Günü'nde Karşıyakalı hemşehrilerime müjdem olsun" açıklamasını yaptı. Dağ, yıllardır yapımı beklenen Karşıyaka Stadı ile ilgili ise "Biz İzmir'e 3 stat parolasıyla çıktık. İlk stadımız Karşıyaka'ydı, yapımı noktasında işe başladık ama Gürsel Aksel Stadı ve Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nı daha önce bitirmek nasip oldu. Karşıyaka Stadı'nın bitmesi noktasında ciddi efor sarf ettik" dedi.

PROJEDE YOK YOK

KARŞIYAKA'NIN Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri'ne çok yakın olan Mavişehir'deki tesis projesinde 2'si nizami olmak üzere 4 çim saha, tenis kortları, basketbol ve voleybol salonları yer alacak. Stat hayaline yıllardır kavuşamayan Karşıyaka, tesis arazisi tahsis edildikten sonra projenin onayları ve inşaatı için destek turlarına çıkacak

BÜYÜKKARCI'DAN TEŞEKKÜR

KARŞIYAKA Başkanı Turgay Büyükkarcı ise "Hamza Dağ başkanımıza büyük teşekkür borçluyum. Projenin ilk gününden beri, proje olmaza gittiğinde de bize büyük destek verdi. Birlikte gezdik bu alanı, Millet Bahçesi projesi vardı. Hamza Dağ şehri iyi bilen biri olarak burada Millet Bahçesi olmayacağını, kulübe verilmesi gerektiğini bakanlığa anlattı. Stat da çok önemli ama bu tesis projesi kulübün geleceğini kurtaracak bir projedir. Kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi .