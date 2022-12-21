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Kupa yine Arjantin’de

Dünya Kupası’nı Lionel Messi önderliğinde kazanan ve 36 yıllık özlemi dindiren Tangocular, tarihin en önemli kupasını bir kez daha Arjantinlilere getirdi. Futbolculara özel karşılama yapıldı

21.12.2022

Kupa yine Arjantin’de

Lionel Messi ve Arjantin Milli Takımı, nefes kesen Dünya Kupası zaferinin ardından Buenos Aires'e geldi. Ezeiza Uluslararası Havalimanı'ndaki binlerce taraftar, 'kahraman' olarak gördükleri futbolcuları yalnız bırakmadı. Arjantin kafilesi 21 saatlik uçuşun ardından Arjantin'e vardı.

ÜSTÜ AÇIK OTOBÜSE BİNDİLER
Uçağın kapısı açıldığı anda elinde kupayla Lionel Messi ve teknik direktör Lionel Scaloni kalabalığı selamladı. Futbolcular uçaktan iner inmez, kendilerini bekleyen üstü açık bir otobüse bindiler. Arjantin saatiyle sabah 05.00'te yolculuğa başlayan ve Dünya Kupası'nı taşıyan uçak, İtalya'nın başkenti Roma'da yakıt ikmali yaptıktan sonra Buenos Aires'teki Ezeiza Uluslararası Havalimanı'na uçtu.

MESSİ'YE SEVGİ GÖSTERİSİ
Arjantinli futbolcular, birkaç saat dinlendikten sonra federasyon binasından otobüse binerek önceden belirlenen rotada halkla buluştu. Yüzbinlerce kişinin eşliğinde kutlamanın yapılacağı alana gitmeye çalışan kafile zor anlar yaşadı.

'Şampiyonlar' başkentin merkezindeki ikonik dikilitaşta kurulan dev platformda halkla bir araya gelerek tarihi başarıyı doyasıya kutladı. Taraftarlar özellikle Messi ve kaleci Emilliano Martinez'e sevgi gösterilerinde bulundu. Kutlamalar sabahın ilk ışıklarına kadar cdevam ederken, Arjantin'de resmi bayram ilan edildi.

KUPAYLA UYUDU
Kupa koleksiyonundaki tek eksik olan Dünya Kupasını kazanan Messi, kupayla uyudu.

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