Manisa yıkıldı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu maçında Spor Toto 1. Lig takımlarından Manisa Futbol Kulübü deplasmanda Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'a 1-0 yenilerek kupaya veda etti. 7. dakikada Kudryashov'un ceza alanı içerisinde yaptığı hatada kaleciyle karşı karşıya kalan Selim Ilgaz'ın vuruşu üstten auta çıktı. 28. dakikada sol kanattan topu alan Anıl Koç, ceza alanı dışından sağ ayağıyla yaptığı sert vuruşu kaleci Alperen Uysal yatarak kontrol etti. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 tamamlandı. 55. dakikada Antalyaspor atağında sol kanattan kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Hakan Özmert'in ortasına Kudryashov'un yaptığı kafa vuruş az farkla üstten dışarıya çıktı.

TARTIŞMALI PENALTI KARARI

75. dakikada Antalyaspor penaltı kazandı. Haji Wright'ın ceza sahasına girdiği sırada Ayberk Karapo'nun müdahalesi sonucu yerde kaldığı pozisyonda, hakem Tugay Kaan Numanoğlu penaltı noktasını gösterdi. Manisalı oyuncular uzun süre bu karara itiraz etse de sonuç değişmedi. 77. dakikada penaltı atışını kullanan Wright, kaleci Samet Karabatak'ın sağından topu ağlara gönderdi: 1-0. Karşılaşmayı tek golle kazanan Akdeniz ekibi Antalyaspor adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.