  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Spor Pınar KSK zor virajda

Pınar KSK zor virajda

Pınar Karşıyaka’nın yoluna devam edebilmesi için bugün saat 20.30’daki maçta AEK’yı yenmesi ya da Bonn’un galip gelmesi gerekiyor. KSK yenilir, Emillia da kazanırsa Kaf-Kaf elenecek

21.12.2022

Pınar KSK zor virajda

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Pınar Karşıyaka, bugün Avrupa'da tamam ya da devam niteliğindeki son grup maçında Yunanistan'da AEK'ya konuk olacak. Olimpiako Gymnastirio Ano Liosia Salonu'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak. Lider Telekom Baskets Bonn'un adını direkt son 16 turuna yazdırmayı garantilediği grupta Karşıyaka, AEK ve Emilia 2'şer galibiyet, 3'er mağlubiyetle art arda sıralanıyor.

BONN'UN KESİN KAZANMASI GEREK
İzmir ekibi rakibini mağlup ederse gruptaki diğer karşılaşmanın sonucuna bakmadan ikinci olarak adını Play-In etabına yazdıracak. Temsilcimiz mağlubiyet durumunda ise ikili averajının iyi olduğu Emilia'nın evinde liderliği garantileyip Bonn'a yenilmesini bekleyecek. Bu ihtimalde Karşıyaka Emilia'yı ikili averajla geçip grubu üçüncü bitirecek. Pınar Karşıyaka mağlup olursa Emilia'nın kazanması halinde grupta son sırada kalarak Avrupa defterini kapatacak. Yeşil-kırmızılı ekip yoluna devam ederse Play-In etabında A Grubu'nda Tofaş veya UCAM Murcia'yla son 16 için eşleşecek.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA