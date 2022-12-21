Pınar KSK zor virajda

FIBA Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Pınar Karşıyaka, bugün Avrupa'da tamam ya da devam niteliğindeki son grup maçında Yunanistan'da AEK'ya konuk olacak. Olimpiako Gymnastirio Ano Liosia Salonu'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak. Lider Telekom Baskets Bonn'un adını direkt son 16 turuna yazdırmayı garantilediği grupta Karşıyaka, AEK ve Emilia 2'şer galibiyet, 3'er mağlubiyetle art arda sıralanıyor.

BONN'UN KESİN KAZANMASI GEREK

İzmir ekibi rakibini mağlup ederse gruptaki diğer karşılaşmanın sonucuna bakmadan ikinci olarak adını Play-In etabına yazdıracak. Temsilcimiz mağlubiyet durumunda ise ikili averajının iyi olduğu Emilia'nın evinde liderliği garantileyip Bonn'a yenilmesini bekleyecek. Bu ihtimalde Karşıyaka Emilia'yı ikili averajla geçip grubu üçüncü bitirecek. Pınar Karşıyaka mağlup olursa Emilia'nın kazanması halinde grupta son sırada kalarak Avrupa defterini kapatacak. Yeşil-kırmızılı ekip yoluna devam ederse Play-In etabında A Grubu'nda Tofaş veya UCAM Murcia'yla son 16 için eşleşecek.