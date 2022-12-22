Balıkesir’de Bulkaz gitti

Balıkesir BŞB, antrenör Ozan Bulkaz ile yollarını ayırdı. Kulüp yaptığı paylaşımında, "2021-2022 sezonundan bu yana Başantrenörümüz olarak görev yapan Ozan Bulkaz ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Balıkesir Büyükşehir Belediyespor Ailesi'ne verdiği katkıdan dolayı Ozan hocamıza teşekkür eder, kariyerinin kalan kısmında kendisine başarılar dileriz" ifadelerini kullandı. Balıkesir BŞB, TBL'de oynadığı 11 maçta 5 galibiyet, 6 mağlubiyet alırken, 10. sırada yer aldı. Bulkaz geçen sezon ortasında göreve gelmişti.

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