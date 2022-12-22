TFF’den dijital atama

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin davetiyle Süper Lig Kulüp Başkanlarının huzurunda bir ilk gerçekleşti ve Spor Toto Süper Lig 15. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler Dijital Atama Yöntemi ile belirlendi. TFF'nin Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, TFF Yönetim Kurulu üyeleri, MHK Başkanı Sabri Çelik, MHK Başkan Vekili Murat Ilgaz, Süper Lig Kulüpler Birliği Vakfı Başkanı Ali Koç ve Süper Lig Kulüp Başkanları ve temsilcilerinin yer aldığı toplantıda; hakem atamalarında kullanılan algoritmanın hangi kriterleri içerdiği, bu kriterlerin nasıl oluşturulduğu ve Dijital Hakem Atama Yöntemi'nin işleyişi hakkında bilgi verildi.

Daha sonra gerçekleşen dijital atamaya göre cumartesi günü oynanacak Trabzonspor-Fenerbahçe mücadelesini Halil Umut Meler yönetecek. Gaziantep FKBeşiktaş sınavında Atilla Karaoğlan, Galatasaray-İstanbulspor randevusunda ise Abdülkadir Bitigen görev yapacak.

Yarın 20.00 Ümraniyespor-Başakşehir: Arda Kardeşler 20.00 Antalyaspor-Ankaragücü: Ali Şansalan 24 Aralık Cumartesi 13.30 Hatayspor-Giresunspor: Mete Kalkavan 16.00 Kasımpaşa-Sivasspor: Sarper Barış Saka 19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler 25 Aralık Pazar 13.30 Adana Demir-Karagümrük: Erkan Özdamar 16.00 Konyaspor-Alanyaspor: Bahattin Şimşek 16.00 Gaziantep FK-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan 19.00 Galatasaray-İstanbulspor: Abdülkadir Bitigen