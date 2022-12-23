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Haberler Spor Fatih Terim’e büyük onur

Fatih Terim’e büyük onur

23.12.2022

Fatih Terim’e büyük onur
GALATASARAY ve A Milli Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Fatih Terim, Monako Prensliği tarafından düzenlenen Golden Foot (Altın Ayak) ödül töreninde efsaneler arasına girdi. Galatasaray'da bir UEFA Kupası ve 8 Süper Lig şampiyonluğu bulunan, A Milli Futbol Takımı'nı ise 2008'de Avrupa 3'üncülüğüne taşımayı başaran Terim, Altın Ayak Efsaneler Ödülü'nü alan ilk Türk teknik direktör oldu. Öte yandan Terim ve onun gibi Altın Ayak Efsaneler listesine giren eski yıldız futbolcular Juan Sebastian Veron ile Emilio Butragueno'nun, tören öncesi ayak izleri alındı. 69 yaşındaki Terim'in ayak izi, Monako Prensliği'ndeki meşhur Şampiyonlar Yolu'nda yer alacak.
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