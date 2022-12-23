Galatasaray zar zor

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu maçında Ankara Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup ederek bir üst tura adını yazdırdı. 40. dakikada Torreira, Mikail'in müdahalesi sonrası yerde kaldı, hakem Çağdaş Altay penaltı noktasını gösterdi. 41'de Seferovic'in penaltısında top direkten döndü. Dönen topu tekrar tamamlayan Seferovic meşin yuvarlağı ağlara gönderirken, penaltıyı kullanan futbolcu direkten dönen topu tamamladığı için gol geçerli sayılmadı. 75'te Kerem'in kullandığı köşe vuruşunda Emin'in kafasında top yine direkte patladı. 82'de Kerem'in ceza sahası içi sol çaprazından altıpas içerisine çevirdiği topla boş pozisyonda buluşan Gomis'in dokunuşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0.

MUHAMMED BOŞ KALEYE ATAMADI

86'da Olawoyin'in bekletmeden yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak yan direğe çarptı. 90+1'de Gomis'in sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak yan direğe çarparak auta çıktı. 90+4'te Keçiörengücü'nun uzun oynadığı topta kalesini terkeden Muslera'dan topu kurtaran Melih pasını Muhammed'e verdi. Bu oyuncunun müsait pozisyonda boş kaleye yaptığı vuruşta top direkten döndü. Galatasaray, sahadan 1-0 galip ayrılarak bir üst tura yükseldi.