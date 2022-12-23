Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor

SÜPER Lig'de FIFA Dünya Kupası dolayısıyla verilen aranın ardından heyecan 15. hafta mücadelesiyle sürecek. Katar'da 20 Kasım-18 Aralık tarihlerinde düzenlenen Dünya Kupası dolayısıyla 13 Kasım'dan sonra ara verilen Süper Lig'de, 39 günün ardından ikinci bölüm yarın başlayacak. Takımlar verilen arada yaptıkları hazırlık maçlarıyla kendilerini hazır tutmaya çalıştı. Süper Lig'de heyecan bugün saat 20.00'de oynanancak Antalyaspor-Ankaragücü ve Ümraniyespor- Başakşehir maçlarıyla başlayacak. Haftanın en önemli maçında Trabzon, cumartesi günü Fenerbahçe'yi ağırlayacak. Dev maç Şenol Güneş Kompleksi'nde 19.00'da oynanacak. Lig 15. hafta pazar günü oynanacak Galatasaray-İstanbulspor maçıyla sona erecek.

BUGÜN

20.00 Ümraniyespor-Başakşehir: Arda Kardeşler 20.00 Antalyaspor-Ankaragücü: Ali Şansalan

YARIN

13.30 Hatayspor-Giresunspor: Mete Kalkavan 16.00 Kasımpaşa-Sivasspor: Sarper Barış Saka 19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe: Halil Umut Meler 25 Aralık

PAZAR

13.30 Adana Demir-Karagümrük: Erkan Özdamar 16.00 Konyaspor-Alanyaspor: Bahattin Şimşek 16.00 Gaziantep FK-Beşiktaş: Atilla Karaoğlan 19.00 Galatasaray-İstanbulspor: Abdülkadir Bitigen