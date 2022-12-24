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Süper Lig'de süper maç

Trabzon ile F.Bahçe 19.00’da kozlarını paylaşacak. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak müsabakada Halil Umut Meler düdük çalacak. Sarı-lacivertli taraftarlar ise maça alınmayacak

24.12.2022

Süper Lig’de süper maç

Dünya Kupası nedeniyle lige verilen aranın sona ermesiyle Süper Lig dün kaldığı yerden başlarken 15. hafta bugün dev bir maça sahne olacak. Zirvede yer alan F.Bahçe ile aradaki puan farkını eritmeye çalışan Trabzonspor bugün Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde kozlarını paylaşacak. Saat 19.00'da başlayacak mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Joao Pedro ve Alioski, maçta forma giyemeyecek.

İKİ TAKIMDA DA EKSİKLER VAR
Trabzonspor'da Denswil, Serkan, Dorukhan görev alamayacak. Bruno Peres ise lisansı olmadığı için takımda yer alamayacak. İki takım arasında Trabzon'da oynanan toplam 55 maçta Trabzonspor 24, Fenerbahçe ise 18 galibiyet elde etti. 13 karşılaşmada ise eşitlik bozulmadı. Kritik maça konuk F.Bahçe'nin taraftarları alınmayacak.

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