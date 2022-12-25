Bodrum’da yaprak dökümü

SPOR Toto 1. Lig'de ilk yarının son maçında yarın deplasmanda Göztepe ile karşı karşıya gelecek Bodrumspor'da yaprak dökümü erken başladı. Yeşil-beyazlılarda kritik karşılaşma öncesi takımdan ayrılan oyuncuların sayısı 3'e çıktı. Önceki gün 2. Lig ekibi İskenderunspor'un sol bek Bahadır Erol ile sözleşme imzaladığını duyurmasının ardından, dün Ege ekibi iki oyuncuyla daha yolların ayrıldığını duyurdu.

Muğla temsilcisi, sol kanat Dejan Drazic, merkez orta saha Harun Alpsoy ve sol bek Bahadır Erol ile vedalaştı.

Kulüpten yapılan resmi açıklamada, "Futbolcumuz Dejan Drazic ve Harun Alpsoy ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Dejan Drazic ve Harun Alpsoy'a bugüne kadar verdiği hizmetlerden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz" denildi.

SIRADA ADİS JAHOVİC VAR

BODRUM temsilcisinde takımdan ayrılan üç oyuncunun dışında Adis Jahovic'le de yollar ayrılacak. Yeşil-beyazlılarda teknik direktör İsmet Taşdemir, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kulüp tarihinin ilk yabancı transferi olan forvet Jahovic ile yolların ayrılacağını ifade etmişti.