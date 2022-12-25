Bucaspor’da ayrılık rüzgarı

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta ilk yarıyı zirvede tamamlayan Bucaspor 1928'de ayrılık rüzgarı esiyor. Sarı-lacivertlilerde bu sezon fazla forma şansı bulamayan tecrübeli golcü Tunç Murat Behram'ın Mersin İdmanyurdu'yla anlaştığı iddia edildi. Üç sezondur sarı-lacivertli formayı giyen, bu sezon ise teknik direktör Cüneyt Dumlupınar yönetiminde 17 maçta oynayan ve sadece 7'sine ilk 11'de başlayan tecrübeli golcünün takımdan ayrılacağı ifade edildi. Fırtına'da toplam 82 karşılaşmaya çıkan golcü ayak, rakip ağları 38 kez sarsmayı başardı. 32 yaşındaki deneyimli golcüyle Amed Sportif'in de ilgilendiği kaydedilirken, Tunç Murat'ın eski takımı Mersin'e daha yakın olduğu belirtildi.

BERKE ÖZBAY