Derbide Trabzon fırtınası

Spor Toto Süper Lig'de 2022 Dünya Kupası arası sonrası Trabzonspor, sahasında lider Fenerbahçe'yi 2-0 yenerek zirveyi karıştırdı. 13'te Joshua King'in sol çaprazdan müthiş şutunda kaleci Uğurcan'ı geçen top üst direkten döndü. 36'da Arao'nun soldan ortasında, ceza alanı içinde iyi yükselen King'in kafa vuruşunda, top direğin yanından auta çıktı. 44'te Visca'nın sağdan ortasında arka direkte iyi yükselen Hugo'nun kafa vuruşunda kaleci Altay topa sahip oldu. İlk yarı golsüz sona erdi.

İKİNCİ YARI NEFES KESTİ

İkinci yarıda tempo hayli yüksekti. 54'te Trezeguet'in pasında s000 l çaprazda boş pozisyonda kalan Visca'nın şutunda kaleci Altay son anda uzanarak mutlak golü önledi. 57'de Crespo, Abdülkadir Ömür'e yaptığı hareket sonrası ikinci sarıdan gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı. 61'de Bakasetas'ın pasıyla soldan ceza alanına giren Maxi Gomez Trabzonspor'u 1-0 öne geçirdi. 71'de Visca'nın yerden pasında ceza alanı dışından Trezeguet'in şutunda top az farkla auta çıktı. 90+10'da Djaniny'nin pasında Trezeguet ceza alanı içinden sert bir şutla ağları sarstı ve maçın skorunu belirledi: 2-0.

MERT HAKAN'DAN ÇOK SERT SÖZLER

TRABZONSPOR maçının ardından Fenerbahçeli Mert Hakan Yandaş, çok sert açıklamalarda bulundu. 86'da oyuna dahil olan Mert Hakan, ısınırken güvenlik görevlisinin kendisine saldırdığı ifade etti. Mert Hakan, "Her Trabzon maçında olduğu gibi yine 10 kişi kaldık. Beklediğimiz bir şeydi, 10 kişi oynamaya hazırlandık. Ama ben ısınırken, güvenlik görevlisi bana saldırıyor. Alışmışlar rahatlığa. Kimden geliyor bu rahatlık. Biz de bu vatanın evladıyız, ne yaptık" dedi

TRABZONSPOR'DAN PANKARTLI GÖNDERME

SÜPER Lig'de dün Fenerbahçe'yi ağırlayan Trabzonspor'da taraftarlardan dikkat çeken bir pankart geldi. Bordo-mavili taraftarlar, "Fatih'in fethettiği, Yavuz'un yönettiği, Kanuni'nin doğduğu şehirdir. Haddini bilen merttir. Vatan bölünmez tektir. Cumhuriyet içinde Cumhuriyet kuran namerttir. Ne mutlu Türk'üm diyene" dev bir pankart açarak kareografi yaptı. Trabzonsporlu taraftarların bu pankartı, Fenerbahçe'nin kullandığı "Fenerbahçe Cumhuriyeti" ifadesine gönderme olarak yorumlandı.