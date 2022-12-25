Menemen FK’da fatura 10 milyon TL

TFF 2. Lig Beyaz Grup mücadele eden Menemen FK, Ulusal Kulüp Lisansı kriterlerini yerine getirememesi nedeniyle 3 puan silme cezası alırken, sarı-lacivertlilerin 10 milyon TL tutarındaki borcu nedeniyle bu yaptırıma maruz kaldığı öğrenildi. İzmir temsilcisinin geçmişten gelen vergi ve SGK borcunun 6 milyon TL, eski yabancı oyunculara ve kulüplerine olan borcun ise 4 milyon TL olduğu belirtildi. Menemen FK'nın eski kalecisi Selmani'nin yetiştirme bedelini ödemediği, İbrahim Sangare'nin de kulüpten alacaklı isimler arasında yer aldığı kaydedildi. Menemen Futbol Kulübü'nde teknik direktör Özden Töraydın, "Yine de ligde mücadelemiz sürecek" diye konuştu.

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