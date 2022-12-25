Puanlar silinince işler karıştı

Ulusal Kulüp Lisansı alma kriterlerinin yerine getirilmemesi nedeniyle Türkiye Futbol Federasyonu'ndan 10 kulübe 3 puan silme cezası gelmesinin ardından puan hesapları alt üst oldu. Bu 10 kulüp arasında yer alan Altay, Denizlispor, Menemen FK, Somaspor ve Balıkesirspor yeniden hesap kitap yapmaya başladı. Spor Toto 1. Lig'de mücadele eden takımlardan İzmir ekibi Altay, Play-Off hesapları yaparken gelen ceza ile 21 puandan 18 puana geriledi. Dünkü Tuzla maçını kaybeden Altay, düşme potasının hemen üzerinde konumlandı.

HOROZ UMUT YİTİRDİ

Altay Başkan Yardımcısı Ahmet Avni Atayol, "Biz göreve gelmeden kesinleşen borçlar nedeniyle ceza aldık. Yönetim olarak bildiğimiz, beklediğimiz bir durumdu" derken kulübün toplam borcunun 400 milyon TL'nin üzerinde olduğunu kaydetti. 1. Lig'de küme düşme hattında bulunan Denizlispor ise ceza ile 12 puandan 9 puana gerileyerek büyük bir şok yaşadı. Yeşil-siyahlı ekipte de hesaplar karışırken dün oynadığı Yeni Malatyaspor mücadelesinden farklı galibiyet alarak puanını yeniden 12'ye çıkardı.

CEZALAR YANSIMADI

Horoz'un gelen yaptırım ile birlikte baraj ile aradaki puan farkını 3'e indirme şansı sona erdi. 2. Lig Beyaz Grup'ta Menemen FK ise 22'den 19'a puana gerileyerek küme düşme hattının hemen üstüne konumlandı. Menemen ile aynı gruptaki Somaspor ise 27'den 24 puana düştü ve 11. sıraya geriledi. Play-Off yarışı veren Soma'nın 6. 24 Erzincan ile arasındaki puan farkı 3'ten 6'ya çıktı. Kırmızı Grup'ta mücadele eden Balıkesirspor da 16 puandan 13'e gerileyince kurtuluş umutlarını azaltırken, baraj ile arasındaki fark bir anda 5'e çıktı. Türkiye Futbol Federasyonu, resmi olarak puan silme cezalarını güncel tabloya yansıtmadı.