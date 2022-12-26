Altınordu zincir kıracak

Spor Toto 1. Lig'de son 8 maçından mağlubiyetle ayrılan ve ateş hattına demir atan Altınordu, ilk devrenin son haftasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek. Doğanlar Stadı'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada hakem Ramazan Keleş görev yapacak. Mücadele beIN Sports 2 ve TRT Spor'dan yayımlanacak. Kırmızı-lacivertli İzmir ekibinde sakatlıkları bulunan Ahmet Dereli ve Kürşad Sürmeli forma giymeyecek.



ÜNAL DA İLK MAÇINA ÇIKACAK

Geçen haftaki Erzurumspor FK maçına Cüneyt Yis yönetiminde çıkan İzmir temsilcisi, hafta içinde dümene Gökhan Ünal'ı geçirdi. Ünal, Altınordu'nun başında bugün çıkacak. Kırmızı-lacivertliler güçlü rakibi karşısında sahadan üç puanla ayrılarak devreye moralli girmenin hesaplarını yapıyor. Karşılaşmanın biletleri VIP 200, numaralı tribün 50, misafir tribün 40 TL'den satışa sunuldu. Altınordu taraftar desteğini de arkasına alarak 1. Lig'deki şanssızlığını kırmak istiyor.

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