Karşıyaka’dan Ali Say atağı

TFF Üçüncü Lig Birinci Grup'ta ilk yarıyı beşinci sırada tamamlayan Karşıyaka, eski kanat oyuncusu Ali Say'la söz kesti. Devre arasında yapacağı takviyelerle ikinci yarıda zirve yarışına ortak olmayı hedefleyen yeşilkırmızılıların, son olarak 68 Aksaray Belediyespor'da görev yapan 29 yaşındaki futbolcuyla anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Aksaray ekibinden ayrılan Ali'ye İzmir temsilcisinin yanı sıra Osmaniyespor'un da talip olduğu ancak deneyimli futbolcunun yuvaya dönmek istediği bildirildi. Karşıyaka'da 2013'te profesyonel olan Ali Say, ayrıca Balçova Yaşamspor, Kartalspor, Aydınspor 1923, Nazilli Belediyespor, Fatsa Belediyespor, Uşakspor, Sivas Belediyespor, Vanspor ve Artvin Hopaspor'da oynadı.

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