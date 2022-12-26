Kartal G.Antep’te takıldı

Süper Lig'de Beşiktaş, deplasmanda Gaziantep FK ile berabere kaldı: 1-1. 9. dakikada Gaziantep FK'nın Maxim ile ceza yayı önünden kullandığı serbest vuruşta sol üst köşeye giden topu kaleci Mert güçlükle çeldi. 45+4'te Beşiktaş ceza sahasında kafalardan seken topu önünde bulan Furkan Soyalp'in şutu üstten farklı şekilde auta çıktı. 46'da sol kanattan gelişen Beşiktaş atağında Cenk'in ortasında Weghorst'un kafa vuruşu çok az farkla dışarı çıktı.



KARŞILIKLI GOLLER

58'de ceza sahası içine Furkan'ın gönderdiği pasa tek vuruş yapan Maxim'in şutu direğin yanından az farkla dışarı çıktı. 71'de Welinton ile girdiği ikili mücadelede topu kazan Figueiredo'nun rakip kaleye yöneldikten sonra uzak köşeye sert şutu ağlarla buluştu: 1-0. 86'da sol kanattan Masuaku'nun arka direğe ortasına kafa vuruşunu yapan Weghorst, meşin yuvarlağı ağlara göndererek skoru eşitledi: 1-1. 90'da Cenk Tosun'un ceza yayı üzerinde buluştuğu topa gelişine vuruşu az farkla dışarı çıktı. Maç 1-1 sona erdi.



MAÇ BAŞLAMADAN SARI KART GÖRDÜ

GAZİANTEP FK kalecisi Günay Güvenç, sahalarda ender yaşanacak bir kart gördü. Takımların sahaya çıktığı esnada soyunma odası koridorlarında sarı kart gören Günay, tarihe geçti. Günay'ın şortunun altına farklı renkte içlik giydiği, hakem Atilla Karaoğlan'ın ise kaleciyi uyardığı öğrenildi. Bunun üzerine hakem ile tartışan başarılı eldiven maç başlamadan sarı kart gördü.

N'KOUDOU KAFA ATTI

Gaziantep FK ile Beşiktaş arasında oynanan müsabakanın 23. dakikasında saha karıştı. Beşiktaşlı N'Koudou ile Antepli Kitsiou arasındaki ikili mücadele sonrası tartışma çıktı. N'Koudou, bir anda rakibinin üzerine yürüyerek, Kitsiou'ya kafa attı. Bir anda iki takım oyuncuları arasında gerginlik yaşanırken, hakem Atilla Karaoğlan, N'Koudou'ya sarı kart çıkardı. VAR'dan gelen uyarı sonrası pozisyonu izleyen Karaoğlan kararını değiştirmezken, Antepli oyuncuların tepkisini çekti.