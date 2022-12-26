Menemen FK’da yasak kalkmıyor

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Menemen FK, transfer yasağını devre arasında kaldırmama kararı aldı. Ulusal Kulüp Lisansı şartlarını yerine getirememesi nedeniyle 3 puan silme cezası alan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Özden Töraydın, yönetime bir rapor sunarak transferin önünün açılmamasını istedi. Töraydın ve ekibi hazırladıkları raporda bu devrenin sonuna kadar altyapı destekli, Play-Off hedefleyen takımla sezona devam etmek istediklerini belirtti. Menemen Teknik Direktörü Özden Töraydın, kadronun sezon sonuna kadar yeterli olduğunu belirterek, "Lig sonunda istediğimiz noktada olamazsak kemik oyuncuları koruyarak yönetimden transfer yasağının da kalkmasını isteyebilirim" dedi.

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