Zirveye Aslan pençesi

Süper Lig'in 15. haftasında Galatasaray sahasında İstanbulspor'u 2-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu. 14. dakikada Boey'in ceza sahası içerisine açtığı ortaya Gomis sol ayağıyla bekletmeden vurdu, top direkten döndü. 15'te Mertens'in sağ kenardan kullandığı kornerde ceza sahası içinde Gomis, yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 1-0. 32'de Mertens'in açtığı ortaya Torreira dokundu. Kaleci Jensen'e de çarpan top Gomis'e geldi. Bu oyuncunun kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkte patladı.



2. YARI HER ŞEY TERSİNE DÖNDÜ

35'te Rashica, topu ceza sahası içerisindeki Gomis'e aktardı. Gomis'in bekletmeden vuruşunda kaleci Jensen meşin yuvarlağı kurtardı. 37'de Mertens'in sol kenardan kullandığı köşe vuruşunda meşin yuvarlak arka direkte hareketlenen Midtsjö'ye geldi. Bu oyuncunun bekletmeden içeri çevirdiği topa Gomis kafayla dokundu ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0. 82'de sağ kanatta ceza sahası içi taç çizgisi arasında kazanılan serbest vuruşu Ethemi kullandı. Ethemi'nin altıpasa gönderdiği ortaya iyi yükselen Mehmet Yeşil, meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi: 2-1. 90+3'te Ethemi'nin ceza sahası dışından şutunda savunmadan seken top ceza sahası içindeki Emir Kaan Gültekin'in önünde kaldı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Kaan'ın şutunda, meşin yuvarlak az farkla yandan auta çıktı.

GOMİS YİNE İŞ BAŞINDAYDI

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis rüzgarı esiyor. Fransız forvet, ilk 45 dakikada ağları iki kez sarstı ve ligdeki gol sayısını 6'ya yükseltti. Kupada da iki gol kaydeden Gomis, attığı gollerle Icardi'nin yokluğunu aratmadı. Fransız forvet, 2 golün yanı sıra 2 topta direği geçemedi, 7 şut denemesi yaptı ve 2 kilit pas attı. 37 yaşındaki golcü 2014/15'ten bu yana bir Süper Lig maçında 2+ kafa golü atan ilk Galatasaray oyuncusu oldu.

MİDTSJÖ VE KAZIMCAN ŞOKU

Galatasaray'ın Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö, ligde 4 maç sonra ilk 11'de form giyerken mücadelenin 70. dakikasında sakatlanarak kenara geldi Sarı-kırmızılıların sezon başında kadrosuna kattığı genç sol bek Kazımcan Karataş da 67'de rakibiyle girdiği ikili mücadele sonra yerde kaldı ve oyuna devam edemedi. Genç isim yerini van Aanholt'a bıraktı.

TARAFTARLARDAN YOGUN İLGİ

Galatasaray taraftarı, takımlarının haftayı lider tamamlama ihtimalinin bulunduğu maça büyük ilgi gösterdi. Nef Stadı'ndaki müsabakayı 45 binin üzerinde sarı-kırmızılı taraftar tribünden takip etti.

OKAN BURUK'TAN 8 DEĞİŞİKLİK

Hafta içinde Nef Stadı'nda yapılan kupa mücadelesinde Ankara Keçiörengücü'nü eleyen Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, ilk 11'i neredeyse tamamen değiştirdi. Buruk, Muslera'dan cezası nedeniyle İstanbulspor karşılaşmasında yararlanamadı. Buruk, kupa maçında ilk 11'de görev verdiği Leo Dubois, Patrick van Aanholt, Haris Seferovic, Berkan Kutlu, Emin Bayram, Barış Alper Yılmaz ve Juan Mata'yı İstanbulspor karşısında yedek soyundurdu. Okan Buruk, bu futbolcuların yerine Okan Kocuk, Midtsjö, Kerem, Mertens, Gomis, Abdülkerim, Kazımcan ve Boey'u sahaya sürdü.