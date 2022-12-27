Ödülleri madenci ailelerine bağışladılar

TFF Fair Play/Adil Oyun Ekim Ayı Ödülleri, yapılan törenle sahiplerine verildi. Bartın'da yaşanan maden kazasında hayatını kaybeden 41 işçinin ailesine destek olmak amacıyla "Kurtaran Eller" kampanyası düzenleyen Trabzonspor, Fair Play Takım Ödülü'nün sahibi oldu. Başkan Ahmet Ağaoğlu, Trabzonspor adına aldığı 100 bin liralık ödülü madenci ailelerine bağışladı. Yine ödül alan Sivasspor'un Rıza Çalımbay, 50 bin liralık, A.Gücü Başkanı Faruk Koca ve Antalyaspor Başkanı Aziz Çetin de 100 bin liralık ödüllerini madenci ailelerine bağışladılar. TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi de madenci ailelerine 550 bin lira bağışladıklarını açıkladı

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