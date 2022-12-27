Ortak karar kırmızı kart

BEŞİKTAŞ, Süper Lig'in 15. haftasında Gaziantep FK deplasmanından 1-1'lik beraberlik ile ayrılırken N'Koudou'nun sarı kart gördüğü pozisyon tartışmalara neden oldu. Eski hakemler pozisyonu değerlendirerek Atilla Karaoğlan'ın kararını yorumladı. Tüm hakemler pozisyonu net kırmızı kart olarak yorumlarken, geçen gün FIFA Kokartı alan Atilla Karaoğlan'ı sert bir dille eleştirdiler. Yayıncı kuruluşta görev yapan Lale Orta, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban "Kırmızı olmalıydı çünkü şiddetli hareket. Şanslıydı ve VAR uyardı. İzledi ama kararı değişmedi. Dünyadaki hakemlere sorsanız, yüzde 99,9'u kırmızı diyecektir" ifadelerinde ortak görüş bildirdiler. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, "Bu kadar senelik futbol hayatımda, bu kadar senelik hakemlik hayatımda ben böyle bir şeyi ilk defa görüyorum. Bu futbol namına ahlaksızlık, terbiyesizlik. Kırmızı oğlu kırmızı" diye konuştu. Fırat Aydınus, Ahmet Çakar ve Deniz Ateş Bitnel gibi eski hakemler de pozisyonun kırmızı olduğunu belirtirken Rıdvan Dilmen ve Nihat Kahveci gibi eski oyuncular da N'Koudou'ya tartışmasız bir şekilde kırmızı kart çıkmalıydı dedi.

ANTEP'TEN HAKEME GÖNDERME

GAZİANTEP Futbol Kulübü sosyal medya hesabından N'Koudou'nun Kitsiou'yu kafayla müdahalesi sonrası yere düşürdüğü anda Beşiktaş kaptanı Necip Uysal'un tepkisini "Kitsiou'ya rakip oyuncunun kafa atmasının ardından Necip Uysal'ın tepkisi" mesajıyla paylaştı.