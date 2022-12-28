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Haberler Spor Başakşehir hata yapmadı

Başakşehir hata yapmadı

28.12.2022

Başakşehir hata yapmadı
SÜPER Lig'de hafta içi mesaisinde Başakşehir, sahasında Antalyaspor'u mağlup ederek zirve takibini sürdürdü: 2-0. Müsabakanın ilk yarısı golsüz sona ererken goller ikinci yarıda geldi. 57. dakikada sağ tarafta topla buluşan Deniz Türüç, yayın gerisine kadar ilerledi. Sağ çaprazdan sol ayağıyla uzak köşeye yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşuran Deniz, takımını öne geçirdi: 1-0. 66'da Lucas Lima'nın sol çizgiden ceza sahası içerisine gönderdiği topu, kaleci Muhammed Alperen kontrol edemedi ve kale önünde topu önünde bulan Aleksic meşin yuvarlağı boş ağlara gönderdi: 2-0. Maç 2-0 sona erdi
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