Beşiktaş’tan yılın atağı

Beşiktaş'ta gözler transfer dönemine çevrildi. Güneş, şampiyonluk yolunda iddialı bir takım oluşturmak için devre arası transfer dönemini büyük bir şans olarak görüyor. Eksik bölgeleri kapatmak isteyen Kurmaylar, 15 sene formasını giydiği Real Madrid'e veda ederek Olympiakos'un yolunu tutan ancak burada tutunamayan sol bek Marcelo için nabız yokluyor. Devre arası Olympiakos'tan ayrılmaya hazırlanan Marcelo'nun Getafe'ye transferi gerçekleşmezken yönetimin 34 yaşındaki Brezilyalı sol bek için bir nevi takas yoluna gideceği öğrenildi. Beşiktaş, West Ham'dan kiraladığı Arthur Masuaku'nun kiralık sözleşmesini feshederek geri gönderecek. Masuaku oradan ise Olympiakos'a imza atacak. Eğer bu transfer gerçekleşirse, Marcelo'nun sözleşmesi feshedilecek. Şenol Güneş'in transfer listesinde olduğu Brezilyalı yıldız için Beşiktaş devreye girip bu transferi bitirecek

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