Fenerbahçe dört köşe

Süper Lig'de son iki maçında mağlup olarak liderliği kaptıran Fenerbahçe, sahasında Hatayspor'u mağlup ederek yeniden zirveye uçtu: 4-0. 5. dakikada orta sahadan aldığı topla sağdan raki ceza sahasına giren Osayi-Samuel, çaprazdan sert vurdu ancak kaleci Erce bu pozisyonda gole izin vermedi. 20'de soldan kazanılan korner atışında Rossi ceza sahası içine ortaladı. Savunmanın arasından iyi yükselen Joshua King'in kafa vuruşunda direğe de çarpan top filelerle buluştu: 1-0. 26'da Ferdi'nin pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Rossi, soldan son çizgiye inip ortaladı. Michy Batshuayi plase bir vuruşla topu filelere gönderdi: 2-0.

GOL YAĞMURU DEVAM ETTİ

50'de soldan kazanılan korner atışında Rossi'nin ceza sahasın gönderdiği ortaya Arao kafayı vurdu. Erce'nin son anda müdahale ettiği top daha sonra direğe çarpıp oyun alanına geri döndü. 68'de Lincoln'ün pasında sol kanatta topla buluşan Joshua King, son çizgiye inip ceza sahsı içine ortaladı. Bu noktada Burak kayarak top müdahale etmek istedi ancak meşin yuvarlağı kendi filelerine gönderdi. VAR uyarısı sonrası ofsayt gerekçesiyle gol iptal edildi. 86'da Rayanne Aabid'in geri pasında topu kapan Serdar Dursun, kaleci Erce'den sıyrılıp topu fileleri gönderdi: 3-0. 90+5'te sağdan kullanılan korner atışında Arao yükselip kafayı vurdu. Savunmaya çarpan topta Gustavo Henrique maçın skorunu ilan eden golü attı: 4-0.