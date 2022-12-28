Galatasaray’da Dzeko bombası

Dünya Kupası arası sonra İstanbulspor'u yenerek 66 maç haftası sonra liderlik koltuğuna oturan Galatasaray'da transfer hareketliliği başladı. Mauro Icardi'nin özel yaşamı ve sakatlıkları, Seferovic'in bir türlü bekleneni verememesi nedeniyle sarıkırmızılılar forvet transferine öncelik verirken başkan Dursun Özbek'in Ocak ayı çileği belli oldu. Kadrosunda birçok yıldızı bulunduran Cim- Bom'un Inter forması giyen Edin Dzeko'yu gündemine aldığı öne sürüldü. La Gazzetta dello Sport'a göre Galatasaray, Dzeko için senelik 5 milyon Euro'yu gözden çıkardı. Sarı-kırmızılı kulübün sezon sonunda boşa çıkacak olan Boşnak santrforu ara transfer döneminde bedelsiz olarak kadrosuna katma planı yaptığı ve Inter'den kolaylık beklediği belirtildi.

ORTA SAHAYA DA BOOMEN

Orta sahaya da en az bir takviye yapmayı düşünen Galatasaray, Fransız ekibi Toulouse'da forma giyen Hollandalı orta saha oyuncusu Branco van den Boomen'i kadrosuna katmak için harekete geçti. Fransız ekibiyle sözleşmesi Haziran 2023'te sona erecek olan 27 yaşındaki ismi mutlaka transfer etmek isteyen sarı-kırmızılılar, transferi devre arasında bitirmek için de bir miktar bonservis miktarını gözden çıkardı. Görüşmeler sürüyor.

KARİYERİ ÇOK PARLAK

36 yaşındaki yıldız Dzeko kariyerinde Wolfsburg, Manchester City, Roma ve Inter kadrolarında yer aldı, 707 karşılaşmada 318 gol attı, 145 de asist yaptı. Bosna Hersek A Milli Takımı'nda 126 maçta görev yapan deneyimli forvet, rakip fileleri 64 kez havalandırdı.