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Potada dev final

Basketbolda Süper Lig şampiyonu F.Bahçe ile kupa şampiyonu Mersin bugün saat 19.00’da 28. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası için kapışacak

28.12.2022

Potada dev final

BASKETBOLDA 28. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası bugün Ankara'da sahibini bulacak. Geçtiğimiz yıl Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Alagöz Holding ile Türkiye Kupası şampiyonu ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, en büyük kupayı kazanmak için saat 19.00'da Ankara Spor Salonu'nda parkeye çıkacak.

Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı 12 kez kaldıran Fenerbahçe, bu organizasyonda en fazla şampiyonluk yaşayan takım konumunda bulunuyor. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi ise bu kupayı kazanmak için ikinci kez sahaya çıkacak. Mersin ekibi, 2019'da Gelecek Koleji Çukuruva Basketbol adıyla finalde Fenerbahçe'yle karşılaştı. Rakibine finalde 86-62 yenilen Mersin temsilcisi, bu sefer rakibini yenerek kupayı ilk kez müzesine götürmeye çalışacak. Toplamda 8 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası'nı kazanan G.Saray, 6 kez üst üste şampiyonluk elde eden tek takım olarak dikkati çekiyor.

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