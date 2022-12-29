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Haberler Spor Cumhurbaşkanlığı Kupası ÇBK Mersin Yenişehir’in

Cumhurbaşkanlığı Kupası ÇBK Mersin Yenişehir’in

29.12.2022

Cumhurbaşkanlığı Kupası ÇBK Mersin Yenişehir’in
ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, 28. Kadınlar Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda Fenerbahçe'yi 84-78 yenerek, Cumhurbaşkanlığı forslu kupayı tarihinde ilk kez müzesine götürdü. Pandemi nedeniyle 2019'dan sonra düzenlenen kupayı kazanan Mersin ekibi, bu sevinci ilk kez yaşadı. Mersin temsilcisi 2019'da o zamanki ismi olan Gelecek Koleji Çukuruva Basketbol adıyla finalde Fenerbahçe'ye kaybetmişti. Kupayı daha önce 12 kez kazanan Fenerbahçe Alagöz Holding ise 22. kez oynadığı final müsabakasından mağlup ayrıldı. Mücadeleyi Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da takip etti.
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