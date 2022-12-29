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Haberler Spor Manisa FK’da ilk yolcu

Manisa FK’da ilk yolcu

Devreyi umduğunu noktada tamamlayamayan siyah-beyazlılarda yaprak dökümü başladı. Sezon başı Hırvatistan takımı Sibenik'ten transfer edilen 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Eros Grezda'yla yollar ayrıldı

29.12.2022

Manisa FK’da ilk yolcu

Spor Toto 1. Lig'de ilk devreyi 28 puanla 9. sırada Play-Off hattının dışında tamamlayan Manisa Futbol Kulübü'nde yaprak dökümü başladı. Siyah-beyazlılarda, ilk ayrılan isim Arnavut orta saha oyuncusu Eros Grezda oldu. Sezon başında Hırvatistan ekibi Sibenik'ten büyük umutlarla transfer edilen Grezda, bir türlü beklenen performansı sergileyemedi ve devre arası gönderilen ilk isim oldu. 2'si kupa, 8'i ligde toplam 10 maçta siyah-beyazlı formayı giyen Grezda, 242 dakika şans buldu.

ORTA SAHAYA İKİ TRANSFER
Manisa yönetimi, ara transferde önceliği orta sahaya verecek. Kaptan Nizamettin Çalışkan'ın sakatlanıp sezonu kapatması üzerine harekete geçen siyah-beyazlı kurmaylar, bu bölgeye en az bir transfer planlıyor. Sol kanada da bir takviye için girişimlerini hızlandıran yönetimin, 15 Ocak'ta başlayacak 2. devre öncesinde iki takviyeyle kadroyu güçlendirmesi bekleniyor. Manisa, 2. devre hazırlıklarına 2 Ocak Pazartesi günü Manisa'da başlayacak.

HAROUN ALTYAPIYA
MANİSA FK'da, sezon başında Belçika ekibi Lommel SK'dan kadroya dahil olan ancak 1 dakika bile süre alamayan stoper Sidi Berat Haroun'un altyapıya gönderileceği ve U-19 takımıyla idmanlara çıkacağı öğrenildi. 20 yaşındaki oyuncuyu bir türlü kadroda düşünmeyen teknik direktör Levent Eriş'in, Belçika asıllı Türk oyuncuyu sildiği ve kadroda düşünmediği öğrenildi.

ÜMİT YÖNEY

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