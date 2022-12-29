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Haberler Spor Menemen çok sancılı

Menemen çok sancılı

Sarı-lacivertlilerde birçok futbolcunun alacakları nedeniyle kulübe ihtarname gönderdiği öğrenildi

29.12.2022

Menemen çok sancılı

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Menemen FK'da işler iyi gitmiyor. İlk yarının son haftalarında aldığı olumsuz sonuçların ardından tehlike bölgesine kadar gerileyen sarılacivertlilerde, futbolcuların alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle harekete geçtiği öğrenildi. Başta Ziya Alkurt olmak üzere birçok futbolcunun transfer peşinatları ve maç başı ücretlerini alamadığı ve bu nedenle kulübe ihtarname gönderdiği öne sürüldü. Kulüpten 1 milyon 300 bin lira alacağı olduğu iddia edilen 32 yaşındaki Ziya'nın kulüpten ayrılmak istediği de gelen bilgiler arasında. Kaynak arayışını sürdüren yönetim, futbolcularına olan yaklaşık 4 milyon liralık borcunu kapatıp tek taraflı fesihlerin önünü geçmek istiyor. Teknik direktör Özden Töraydın, geçtiğimiz günlerde transfer tahtasının önüne açmak istemediklerini belirtmişti.

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