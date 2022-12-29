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Haberler Spor Nazilli atakta

Nazilli atakta

29.12.2022

Nazilli atakta

EŞİN Group Nazilli Belediyespor'da forvet transferinde listeye bir isim daha eklendi. Menemen FK forması giyen Ali Özgün'den yüksek maaş talebi nedeniyle vazgeçildi. Yönetim, Altınordu'dan ayrılan Bertuğ Bayar'a kanca attı. Bu sezon 1. Lig'de Altınordu formasıyla 10 maça çıkan ve bonservisi elinde bulunan Bertuğ için girişimlere başlandı. Sırbistan asıllı 1.93 metre boyundaki santrafor, futbol kariyerine Kartalspor'un altyapısıyla başladı. 26 yaşındaki oyuhcu, Dinamo Zagreb II, Akhisarspor U-21, Akhisarspor, Amed SK, Tuzlaspor, Tire 1922, Şile Yıldızspor ve son olarak Altınordu'da forma giydi.

İHSAN KARATAŞ

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