Pınar KSK bir harika

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üst üste altıncı galibiyetini G,Antep Basketbol karşısında elde eden Pınar Karşıyaka gözünü zirveye dikti. Yeşil-kırmızılılar erteleme maçında Errick McCollum'un tarihe geçen performansıyla hedefine bir adım daha yaklaşırken 10'ar galibiyetle zirveyi paylaşan F.Bahçe Beko ve Türk Telekom ile arasındaki farkı tek galibiyete indirdi. Sırasıyla Y.Merkezefendi Bld, A.Efes, A.Petkimspor, Darüşşafaka, F.E.Bursa ve Gaziantep'i yenmeyi başaran Pınar KSK, 2020-2021 sezonundaki 11 galibiyetlik seriden sonra en uzun süreli kazanma istatistiğini yakaladı. Pınar KSK cumartesi 13.00'te Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak.

ERRİCK MCCOLLUM FIRTINASI

Pınar KSK'nin 34 yaşındaki ABD'li guardı Errick McCollum, G.Antep Basketbol önünde 43 sayıyla Avrupa'daki kariyer rekorunu kırdı. Kariyerinde daha önce 2016 yılında Galatasaray formasıyla EuroCup'ı kazanırken MVP de seçilen McCollum, Karşıyaka'da performansının zirvesine çıktı. Gaziantep önünde ilk 6 üçlük denemesinde isabet sağlayan oyuncu, maçı 43 sayı, 4 ribaund, 6 asistle tamamladı. Çin'de oynarken 30 Ocak 2015'te bir maçta kaydettiği 82 sayıyla halen bu ülkedeki tarihin sayı rekorunu elinde bulunduran McCollum'un kardeşi C.J. McCollum, NBA'de N.Orleans Pelicans forması giyiyor.