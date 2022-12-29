TÜRFAD’dan ödül yağmuru

TÜRKİYE Futbol Adamları Derneği İzmir Şubesi tarafından bu yıl 24'üncü kez düzenlenen, "İnsanlar Yaşarken de Anılmalıdır" ödül töreni önceki akşam gerçekleşti. Geleneksel ödül törenine İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, çok sayıda siyasi ve spor adamı katıldı. Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Büyükekşi'nin onur ödülü aldığı gecede konuşan Vali Köşger, 15. haftada 1. Lig'de oynanan Göztepe-Altay derbisinde yaşanan olayları kınayarak "İzmir'in yüzü o değil, İzmir'in yüzü bu. İzmir'in yüzü vefakarlık, kardeşlik, birliktelik. Bu sportmenlik ve centilmenlik" diye konuştu.

BÜYÜKEKŞİ: FAİR-PLAY

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi ödül töreninde "Üzerine basa basa "Fair-Play" diyoruz çünkü adını tarihe yazdıran insanlara baktığımızda hepsi aynı zamanda centilmenlik ruhuna sahip insanlar. Futbolun ilk kez oynandığı şehir olan İzmir'in yetiştirdiği Metin Oktay ve Mustafa Denizli gibi nice değerler tarih boyunca saygı ve sevgiyle hatırlanacak" şeklinde konuştu.

İŞTE ÖDÜLLER

ÖZEL ÖDÜL: Cüneyt Çakır (FIFA Hakemi),

ŞAMPİYONLAR DÜNYA AVRUPA OLİMPİYAT ÖDÜLÜ: Kerem Kamal (Güreş), Yasemin Ecem Anagöz (Okçuluk),

KULÜP YÖNETİCİLİĞİ ÖDÜLÜ: Erdem Yücel (Göztepe), Seracettin Sakıpağa (Karşıyaka), Ali Kıray (İzmirspor),

HAKEM GÖZLEMCİ ÖDÜLÜ: D.Deniz Gökçek İşcan (UEFA Gözlemcisi),

TEKNİK DİREKTÖR ÖDÜLÜ: Cüneyt Dumlupınar, Hakan Kutucuoğlu, Enver Çelik,

FUTBOLCU ÖDÜLÜ: Can Barhan (Altay), Erdem Özkayımoğlu (İzmirspor), Cevdet Çapar (İzmirspor), Attila Egemen (Karşıyaka),

SPORA HİZMET ÖDÜLÜ: Birsen İnan, Vehbi Moğol, Doğan Mutlu,

BAŞARILI KULÜPLER ÖDÜLÜ:Şavkar Jimnastik Kulübü, Seferihisar Bld. Spor (Plaj Futbolu), Bostanlı Spor Kulübü.