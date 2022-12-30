2022’nin lideri Galatasaray

Süper Lig'de Galatasaray, deplasmanda Sivasspor'u mağlup etti ve zirvedeki yerini korudu: 1-2. 3. dakikada Oliveria'nın ceza sahasının gerisinden kaleyi hedef alan sert şutunda top dışarı çıktı. 27'de Boey'in sağ kanattan ortasında ceza sahası içerisinde bulunan Mertens topu ağlarla buluşturdu: 0-1. 32'de Mertens'in pasıyla ceza sahası önünde topla buluşan Kerem topu kaçırınca Gomis tamamlamak istedi. Kaleci Ali Şaşal'ın yetersiz kaldığı pozisyonda Goutas topu çıkarmayı başardı. 43'te Rashica'nın sağ kanattan yaptığı ortasında ceza sahası içerisinde bulunan Van Aanholt'un vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

İKİNCİ YARIDA KARŞILIKLI GOLLER

50'de Dia Saba'nın ortasında altıpasa yakın noktada savunmadan seken topu önünde bulan Ulvestad'ın vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti ama hakem VAR kararıyla golü iptal etti. 80'de Saba'nın orta alana yakın noktadan gönderdiği pasla defansın arkasına sarkarak ceza sahasına giren Erdoğan Yeşilyurt, yerden düzgün bir vuruşla kaleci Muslera'nın sağından topu ağlara gönderdi: 1-1. 90+5'te Abdülkerim Bardakcı'nın Galatasaray yarı sahasından uzun gönderdiği topla defansın arkasına sarkan Barış Alper Yılmaz, ceza sahasında düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Ali Şaşal Vural'ın sağından filelerle buluşturdu: 1-2. Maç 2-1 sona erdi.

HERKES İPTAL KARARINI KONUŞTU

MÜCADELENİN 50. dakikasında Sivasspor'un Ulvestad ile bulduğu gol büyük tartışma yarattı. G.Saray ceza alanında yaşanan karambolde gelen gol sonrası hakem Erkan Özdamar, VAR hakemi Özgüç Türkalp ile konuşturtan sonra VAR'a gitti. Uzun süre pozisyonu inceleyen Özdamar golü iptal ederken iptal gerekçesi bir türlü anlaşılamadı. Golün Victor Nelsson'a faul yapıldığı gerekçesiyle iptal edildiği ileri sürülürken yayıncı kuruluş golün ofsayt gerekçesiyle iptal edildiğini açıkladı. Golün iptaline Sivasspor cephesi büyük tepki gösterdi. İptal kararı sonrası sosyal medyada herkes bu pozisyonu konuştu.