Rota Koleji şampiyon oldu

Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nün düzenlediği Okullararası Voleybol Yıldız Kızlar müsabakalarında Rota Koleji tüm maçları kazanarak İzmir şampiyonu oldu. Rota Koleji, final grubunda Özel Işıkkent Ortaokulu, Kazımpaşa Ortaokulu, Kaymakam Ö.Kurak Ortaokulu, Özel Bahçeşehir Ortaokulu ve final maçında Özel Gelişim Ortaokulu ile oynadığı tüm maçları kazanarak İzmir birinciliğini elde etti.

Rota Koleji Eğitim Kurumları Genel Müdürü ve Kurucu Temsilcisi Kadir Açıkbaşlar, takımlarının Türkiye yarı finallerine gideceğini, orada da başarılı olacaklarına inandıklarını söyledi. Tüm oyuncuları ve beden eğitimi öğretmenlerini kutlayan Açıkbaşlar, "Tüm spor branşlarına gerekli önem ve değeri veriyoruz. Voleybol, okulumuzun adını da sürekli başarılarıyla duyurduğu bir şubemiz. Başarımızı Türkiye Şampiyonası'nda da kupa kaldırarak taçlandıracağımıza olan inancımız tam" şeklinde konuştu.