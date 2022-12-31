G.Saray’da rota Raskin

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray orta saha transferi için harekete geçti. Fransız basını Standard Liege ile sözleşme uzatmayı reddeden Nicolas Raskin için sarı-kırmızılıların devrede olduğunu yazdı. Yeni kontratı reddeden Raskin'e B takımı yolu gözükürken Belçika kulübünün 21 yaşındaki oyuncuyla ipleri kopardığı öne sürüldü. Orta saha oyuncusu için Toulouse ve Marsilya'nın da istekli olduğu hatta Trabzonspor'un da adaylar arasında bulunduğu konuşuluyor. Standart Liege altyapısında futbola başlayan Nicolas Raskin, Anderlecht, Gent formalarını giydi. Raskin bu sezon Standard Liege formasıyla 15 maçta görev aldı. 21 yaşındaki orta saha 1 gol 4 asiste imza attı. Raskin'in güncel piyasa değeri 7 milyon Euro olarak gösteriliyor.

DİĞER