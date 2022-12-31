İzmir’in gururu Sezen

İzmir'de esnaflık yapan Meryem ve Arkın Kaya çiftinin tek kızları Sezen Kaya, daha önce gülle atma branşında Ege'de 2 kez elde ettiği bölge şampiyonluğunun ardından karatedeki başarısıyla da Türkiye'nin parakaratede hafif mental engelli ilk şampiyon kadın sporcusu oldu. Sezen Kaya "Dünya şampiyonu olmak istiyorum" derken Arkın Kaya (48), kızı Sezen'in hobi olarak başladığı karatedeki başarısıyla gurur duyduğunu ve Türkiye'yi temsil etmeyi hedeflediklerini belirtti. Parakarete branşının dünya üzerinde yaklaşık 7-8 senedir bilindiğini ancak Türkiye olarak ilk kez seçmesinin yapıldığını kaydeden antrenör Murat Karamartinler ise Dünya Karate Federasyonu'nun görme, bedensel ve mental engeli olanlar için bir yarışma yaptığını belirtti. Kocaeli'nde ilk kez 19 özel sporcunun katılımıyla bir yarışma yapıldığını anlatan Karamartinler, "Önce gidip sporcumuzun raporlarını sunduk. Kayıtlar yapıldı ve yarışmaya dahil olduk. Sezen güzel bir başarı elde etti. Türkiye'nin ilk mental engelli kadın şampiyonu oldu. Federasyonumuzun da uygun gördüğü süreç içerisinde parakarate Avrupa veya dünya şampiyonalarına katılmak şansımız olursa hedefimiz ciddi dereceler elde etmek" diye konuştu.

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