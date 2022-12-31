KSK zor virajda

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde üst üste 6 galibiyetle liderlik yarışına ortak olan Pınar Karşıyaka, bugün 2022 yılının son maçında Bahçeşehir Koleji'ne konuk olacak. Ligde 13. hafta mücadelesine sahne olacak maç Ülker Spor Salonu'nda oynanacak ve saat 13.00'te başlayacak. Bu mücadelenin ardından 3 Ocak'ta FIBA Şampiyonlar Ligi'ndeki Play-ın etabı ilk maçında İspanya'da Murcia'ya konuk olacak Karşıyaka, ligde 12 maçta 9 galibiyetle üçüncü sırada yer alıyor. Pınar Karşıyaka gibi Şampiyonlar Ligi'nde Play-In'e hazırlanan Bahçeşehir Koleji ise ligde beş galibiyet aldı. Pınar Karşıyaka, zorlu müsabakada rakibini yenerek senenin son maçında serisini sürdürmek istiyor. İzmir temsilcisi, lider Fenerbahçe Beko ve ikinci sıradaki Türk Telekom'un bir puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor.



"SEZON BAŞI TAKIMI KURMAKTA ZORLANDIK"

Pınar Karşıyaka, ligde arka arkaya 6 maç kazanarak puan tablosunda 3. sıraya kadar yükseldi. Yeşil-kırmızılıların başantrenörü Ufuk Sarıca, takımının geniş bir rotasyona sahip olmamasına rağmen iyi işler çıkardığını dile getirerek, "Çok geniş bir rotasyonumuz yok, sezon başında takımı kurmakta zorlandık. Zirveden bir galibiyet eksiğiz. Ama A. Efes, Galatasaray, Tofaş yine bizden bir galibiyet eksikler, çok yakın yani oralar" dedi. İspanyol temsilcisi Murcia'nın zorlu bir ekip olduğunu vurgulayan Sarıca, "Tabii ki ilk hedefimiz 16-8'e kalmak. Oradan da Final-Four'a kalmak. Kademeli olarak geçmek istiyoruz. İlk maçı orada kazanabilirsek tabii çok farklı bir hale getirebiliriz seriyi. Sonuç itibariyle turu geçmek için elimizden geleni yapacağız" şeklinde konuştu.

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