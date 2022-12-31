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Haberler Spor Menemen’de ders savunma

Menemen’de ders savunma

31.12.2022

Menemen’de ders savunma
TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta aldığı 3 puan silme cezasıyla ateş hattıyla arasında 1 puan kalan Menemen FK, ikinci yarı hazırlıklarında savunma çalışıyor. Sezonun ilk yarısında sadece 3 maçta kalesini gole kapatmayı başaran İzmir temsilcisi, 15 mücadelede ise kalesini savunamadı. Rakiplerinin attığı 26 gole engel olamayan sarı-lacivertliler sadece Erokspor, Isparta 32 Spor ve Sivas Belediyespor maçlarında gol yemedi. Ligin ilk devresine iyi bir başlangıç yapmasına rağmen devamını getiremeyen ve son 7 maçında galibiyet yüzü görmeyen Menemen FK'nın art arda yaşadığı puan kayıplarının en büyük nedenlerinden biri takım savunmasındaki eksiklik oldu.
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